Gaza l’esercito israeliano spara sulla folla in fila per il cibo | 31 morti e 200 feriti è strage

Una tragedia scuote Gaza: mentre la popolazione affronta quotidianamente le difficoltà, un nuovo episodio di violenza lascia dietro di sé 31 morti e oltre 200 feriti. L’attacco del' esercito israeliano contro civili in fila per l’assistenza umanitaria evidenzia ancora una volta la drammatica escalation nel conflitto. La comunità internazionale si interroga su un futuro che sembra sempre più incerto e fragile.

Un nuovo episodio di violenza a Gaza scuote la comunità internazionale. Secondo quanto riportato dalla Protezione Civile di Gaza, almeno 31 persone sono state uccise e circa 200 ferite dal fuoco israeliano mentre si dirigevano verso un centro di assistenza umanitaria statunitense situato nella zona di Netzarim. A denunciare l’accaduto è stato il portavoce dell’organizzazione, Mahmoud Bassal, che ha parlato di un attacco deliberato contro la popolazione civile. Leggi anche: Gaza, Israele rimpatria Greta Thunberg: “È decollata” Colpiti mentre cercavano cibo. Secondo la ricostruzione fornita da Mahmoud Bassal, l’attacco sarebbe avvenuto mentre migliaia di cittadini palestinesi si muovevano in direzione del centro americano per ricevere aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Gaza, l’esercito israeliano spara sulla folla in fila per il cibo: 31 morti e 200 feriti, è strage

In questa notizia si parla di: gaza - israeliano - esercito - spara

Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di alcune zone del nord | Media: raid aerei israeliani a Jabalia - L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di alcune aree nel nord di Gaza, mentre continuano i raid aerei su Jabalia.

Israele e Stati Uniti hanno sospeso per almeno un giorno la distribuzione di cibo ai palestinesi nella Striscia di Gaza. La decisione è giunta dopo quanto successo nella giornata di ieri, quando l'esercito israeliano ha sparato sulla folla uccidendo 27 persone ch Partecipa alla discussione

Cisgiordania, l'esercito israeliano spara in aria durante una visita di diplomatici a Jenin | Coinvolto anche il viceconsole italiano | Tajani: "Minacce inaccettabili" #israele #guerra #gaza #israeleguerrahamas #21maggio Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

L'esercito israeliano ha confermato di aver sparato contro i palestinesi a un centro di distribuzione del cibo; Gaza, Israele spara contro palestinesi in fila per il cibo: 27 morti. L'esercito: Individui sospetti, indagine in corso; Gaza, decine di palestinesi uccisi nei pressi dei centri degli aiuti.

Gaza, Idf spara di nuovo su folla in fila per aiuti a Netzarim, oltre 31 morti, Onu: "Crimini di guerra e contro l'umanità" - VIDEO - Ancora massacro a Gaza, dove l'Idf spara sulla folla in fila per gli aiuti nei pressi di un centro di distribuzione i vicino al checkpoint di Netzarim, nella zona centrale della Striscia.

Gaza, spari sulla folla vicino al centro di distribuzione aiuti: 31 morti e 200 feriti - Secondo la protezione civile della Striscia "carri armati e droni israeliani" hanno sparato su "migliaia di cittadini ...