Gaza la storica Foa | È genocidio ne sono convinta Botta e risposta con Parenzo su La7

Gaza, la storica Foa si schiera senza mezzi termini: "Sono convinta che quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza sia un genocidio." Un botta e risposta acceso con Parenzo a La7, in cui il confronto tra due voci autorevoli sulla tragedia si fa sempre più intenso. La discussione apre un dibattito urgente e complesso sui crimini e le responsabilità in un conflitto che tocca l'anima stessa della pace e dell'umanità.

Botta e risposta a Dimartedì (La7) tra la storica ebrea Anna Foa, autrice del saggio Il suicidio di Israele, e il giornalista David Parenzo, fresco di pubblicazione con il libro Lo scandalo Israele. Al centro del confronto, il significato politico e morale dei crimini israeliani a Gaza. Foa, che in passato aveva espresso dubbi sull’uso del termine, oggi dichiara apertamente: “Sono convinta che quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza sia un genocidio ”. Parenzo dissente con fermezza, richiamandosi al senso del suo libro: “Lo scandalo Israele racconta la vera essenza di Israele, che viene invece dipinta come uno Stato quasi nazista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, la storica Foa: “È genocidio, ne sono convinta”. Botta e risposta con Parenzo su La7

In questa notizia si parla di: gaza - storica - sono - convinta

Una marea umana si è riversata oggi in piazza San Giovanni, a Roma, per chiedere di fermare il genocidio a Gaza. 300.000 persone. Sono tantissime, alla faccia di chi parlava di flop, di fallimento, i miserabili che accusavano addirittura di fare solo propagand Partecipa alla discussione

Stiamo “distruggendo sempre più case" a Gaza, così i palestinesi "non hanno un posto dove tornare.” Le dichiarazioni del premier Israeliano, riportate dal Times of Israel, non sono una sorpresa per chiunque negli ultimi mesi abbia letto un quotidiano. Voglion Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rima Hassan:«Salgo sulla Freedom Flotilla per sfidare l’assedio di Gaza»; «L'amore del mondo potrà recuperare i bambini di Gaza»; Lucia Goracci: «In mezzo alle guerre per colpa di Oriana». L'inviata Rai riceve il premio alla carriera Goffre.

Gaza: non è una guerra, ma una strage - «Quello di Gaza è un massacro voluto e annunciato», dice dal palco di Roma Silvia Stilli, portavoce della rete di ong Aoi, che è intervenuta alla manifestazione "in piazza per Gaza, basta complicità".

Gaza, la pace negata e il prezzo troppo alto da pagare - La rivoluzione geopolitica in atto è di una portata storica così imponente da far ricadere conseguenze rilevanti anche sulle generazioni future.