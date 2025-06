Gaza la nota dell’assemblea di giornaliste e giornalisti del Fattoquotidianoit

Chiediamo il rispetto dei diritti umani e un impegno concreto per fermare la sofferenza innocente. Solo attraverso un cessate il fuoco duraturo, l’apertura degli aiuti umanitari e il rispetto del diritto internazionale possiamo sperare in una soluzione che ponga fine alla spirale di violenza a Gaza e oltre. È tempo di agire con responsabilità e compassione per costruire un futuro di pace e dignità.

L'assemblea delle giornaliste e giornalisti del Fattoquotidiano.it, in linea con le iniziative del sindacato unitario FNSI e dell' Ordine dei giornalisti, chiede il cessate il fuoco permanente a Gaza, l'ingresso senza ostacoli degli aiuti umanitari e la fine delle violenze e degli sfollamenti in Cisgiordania. Chiede il rispetto del diritto internazionale e la protezione dei civili, vittime di oltre un anno e mezzo di bombardamenti. Chiediamo il blocco degli accordi di cooperazione militare con il governo di Israele. Denuncia l' uccisione di oltre 200 colleghi palestinesi. Non possiamo lasciarli soli.

