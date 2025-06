Gaza il piccolo Adam e gli altri bambini palestinesi sono atterrati a Linate | saranno curati a Milano

Gaza, il piccolo Adam e gli altri bambini palestinesi sono atterrati a Linate, pronti a ricevere le cure di cui hanno bisogno a Milano. Tra i 80 palestinesi trasportati, 17 sono minori che troveranno nel nostro Paese speranza e assistenza. Un gesto di solidarietà che mette in luce il cuore generoso dell’Italia, pronta ad accogliere chi si trova nel bisogno, dimostrando che insieme possiamo costruire un futuro migliore.

 È appena arrivato all'aeroporto militare di Linate uno dei tre aerei che stanno portando in Italia circa 80 palestinesi, tra cui 17 minori che saranno curati nel nostro Paese. A. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Gaza, il piccolo Adam e gli altri bambini palestinesi sono atterrati a Linate: saranno curati a Milano

In questa notizia si parla di: linate - palestinesi - saranno - curati

Adam e gli altri: in arrivo a Linate il volo umanitario con i bambini palestinesi feriti che saranno curati in Italia - Oggi a Linate, un atto di speranza e solidarietà attraversa il cielo: tra i pazienti in arrivo, c’è anche Adam, il bambino di dieci anni sopravvissuto alla tragedia di Khan Younis.

Adam, dall'inferno di Gaza al Niguarda È atteso in serata all'aeroporto di Linate l'arrivo di Adam, il bambino palestinese di 11 anni unico... Vai su Facebook

Adam e gli altri: in arrivo a Linate il volo umanitario con i bambini palestinesi feriti che saranno curati in Italia; Gaza, il piccolo Adam e gli altri bambini palestinesi sono atterrati a Linate: saranno curati a Milano; L'aereo con il piccolo Adam è atterrato a Linate - Atterrato a Milano l'aereo con Adam e i pazienti evacuati da Gaza.

Gaza, il piccolo Adam e gli altri bambini palestinesi sono atterrati a Linate: saranno curati a Milano Segnala ilmessaggero.it: È appena arrivato all'aeroporto militare di Linate uno dei tre aerei che stanno portando in Italia circa 80 palestinesi, tra cui 17 minori che saranno curati nel nostro Paese.