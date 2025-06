Gaza Idf spara di nuovo su folla in fila per aiuti a Netzarim oltre 31 morti Onu | Crimini di guerra e contro l' umanità - VIDEO

Un'altra drammatica escalation si consuma a Gaza, dove l'IDF ha aperto il fuoco su una folla in fila per gli aiuti, provocando oltre 31 vittime e alimentando accuse di crimini di guerra. Scene di questo genere si ripetono, segnando un doloroso capitolo nel conflitto. La comunità internazionale chiede con urgenza risposte concrete e un'immediata de-escalation della crisi, affinché cessino queste tragedie che devastano vite innocenti.

Non √® ovviamente la prima volta che accade una scena del genere. Stavolta, l'esercito israeliano ha aperto il fuoco nel centro della Striscia Ancora massacro a Gaza, dove l'Idf spara sulla folla in fila per gli aiuti nei pressi di un centro di distribuzione i vicino al checkpoint di Netzarim,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it ¬© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Idf spara di nuovo su folla in fila per aiuti a Netzarim, oltre 31 morti, Onu: "Crimini di guerra e contro l'umanit√†" - VIDEO

In questa notizia si parla di: gaza - spara - folla - fila

Netanyahu: "Controlleremo tutta Gaza". Ferma la distribuzione di aiuti nella Striscia | I delegati Ue a Jenin, Idf spara in aria - Tensione crescente tra Israele e Gaza: Netanyahu annuncia il controllo totale e bloca gli aiuti, mentre l'IDF spara in aria a Jenin durante una visita diplomatica, inclusa una presenza italiana.

La quotidiana strage degli affamati, ieri altri 14 uccisi Ancora una volta a Rafah si spara sulla folla in fila per il cibo, mentre i bombardamenti mirano agli sfollati nelle loro tende - l'ultimo ha fatto 7 morti a Khan Yunis #Rafah #Cibo #DirittiUmani #EmergenzaUm Partecipa alla discussione

Gaza, idf spara un'altra volta sulla folla a Rafah durante distribuzione aiuti, 27 morti, Onu: "Crimini di guerra" - VIDEO Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Gaza, decine di palestinesi uccisi nei pressi dei centri degli aiuti; La quotidiana strage degli affamati, ieri altri 14 uccisi; Il Fatto di domani. Ucraina, Kiev rivendica l'attacco al Ponte di Crimea. Gaza, l'esercito di Israele spara sulla folla in fila per il cibo: è la terza volta in sei giorni.

Inchiesta della CNN: "Israele ha sparato per tre giorni sulla folla affamata" - L'emittente americana conferma le accuse all'esercito israeliano, che secondo testimoni e perizie balistiche ha aperto il fuoco più volte sui civili in fila per il cibo ...

Gaza, spari sulla folla in cerca di aiuto e cibo: 31 morti e 200 feriti - La protezione civile della Striscia dice che a sparare è stato l‚Äôesercito israeliano.