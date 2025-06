Gaza fuori dal valico i 69 feriti diretti in Italia c’è anche il piccolo Adam unico superstite di 10 fratelli Altri 31 morti vicino ad un centro di aiuti nella Striscia

Un'immagine di speranza e resilienza emerge dall'emergenza umanitaria a Gaza: tra feriti e accompagnatori, 69 palestinesi, tra cui il piccolo Adam, unico sopravvissuto di una famiglia di dieci fratelli, stanno lasciando la regione con un volo italiano. La Farnesina conferma il loro arrivo in Italia, portando con sé storie di dolore e di speranza che ci invitano a riflettere sulla complessità di questo conflitto e sulle vite in gioco.

Stanno partendo in queste ore da un aeroporto israeliano i 69 palestinesi, tra feriti e accompagnatori, diretti in Italia. A dare la notizia è la Farnesina che spiega che il gruppo ha lasciato il valico di Kerem Shalom e si è poi spostato per prendere il voto italiano con un C-130. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha poi aggiunto: «Adam con la sua famiglia, con la mamma è uscito da Gaza (il bambino è l’unico superstite di 10 figli di una dottoressa palestinese, Alaaa al Najja r, ndr), il convoglio sta andando verso l’aeroporto dove l’attende un aereo della nostra aeronautica militare e questa sera arriverà a Milano e sarà ricoverato al Niguarda perché ha delle fratture», a margine dell’assemblea di Confcommercio. 🔗 Leggi su Open.online