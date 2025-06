Gaza | è atterrato a Linate il volo con il piccolo Adam e la madre Il bimbo sarà curato a Niguarda

Un atterraggio di speranza e resilienza: questa notte, alle 23.06, il volo umanitario con a bordo il piccolo Adam e la madre è finalmente arrivato a Linate, portando in Italia una storia di sofferenza e rinascita. Dopo un viaggio drammatico da Gaza, il bimbo ferito ora riceve le cure necessarie presso l’ospedale Niguarda di Milano. La sua forza rappresenta un simbolo di speranza per un futuro di pace e ricostruzione.

Milano, 11 giugno 2025 – Il piccolo Adam è in Italia. È atterrato alle 23.06 in aeroporto a Linate il volo umanitario decollato con un C-130 dell’Aeronautica militare da Gaza con a bordo il bimbo rimasto ferito in un raid isrealiano sulla sua abitazione, in cui sono morti tutti i fratellini e il papà. Il ragazzino, giunto nel nostro Paese con la madre, la dottoressa Alaa al-Najjar, salvatasi perché era al lavoro al Nasser Medical Center quando i jet di Tel Aviv hanno sganciato le bombe sull’abitazione di famiglia. La storia. A curare le fratture agli arti di Adam, quindi, ci penseranno i medici dell'ospedale milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it