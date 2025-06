Gaza Adam in viaggio verso l' Italia | in Lombardia le cure per lui e altri bambini feriti

Un viaggio che porta speranza e cura in un momento di grande sofferenza: Gaza Adam, l’undicenne sopravvissuto a un devastante bombardamento nella Striscia di Gaza, sta per arrivare in Italia, accompagnato dalla madre. In Lombardia, lui e altri bambini feriti riceveranno le cure necessarie per riprendersi e ricominciare una nuova vita. Un gesto di solidarietà che riesce a unire il mondo intero nella speranza.

"Il convoglio" con Adam "è già partito ed è in viaggio verso l'aeroporto di Israele, da dove decolleranno i nostri aerei militari", ha annunciato il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. Tra poche ore sarà in Italia il bambino palestinese sopravvissuto a un bombardamento a Khan Younis, nella Striscia di Gaza, che ha provocato la morte del padre e di nove tra fratelli e sorelle. L’undicenne, accompagnato dalla madre Alaa al-Najjar, dalla zia e da quattro cugini, giungerà all’aeroporto milanese di Linate in serata — intorno alle 19.30 — a bordo di un volo umanitario dell’Aeronautica militare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Adam in viaggio verso l'Italia: in Lombardia le cure per lui e altri bambini feriti

Italia ospita Adam, unico sopravvissuto ferito nel raid a Khan Younis di Gaza - Un gesto di umanità che si inserisce nel dibattito globale sui diritti umani e la crisi in Medio Oriente.

#NEWS - E' morto anche il padre di #Adam, il bimbo palestinese che verrà curato in Italia. #HamdiAlNajjar, medico, aveva perso 9 dei suoi 10 figli, morti carbonizzati, a seguito di un raid israeliano del 24 maggio su #KhanYounis, nella Striscia di #Gaza. Lui Partecipa alla discussione

UPDATE: il marito della dottoressa Alaa al Najar non ce l’ha fatta.Ha raggiunto i nove figli morti nel bombardamento israeliano a #Gaza Lotta ancora per la vita Adam,unico sopravvissuto oltre la mamma.Verrà curato in Italia come annunciato dalla @ItalyMFA Partecipa alla discussione

