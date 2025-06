Gavin Newsom contro Trump già si pre-candida alla Casa Bianca?

Gavin Newsom si prepara a sfidare Donald Trump alle prossime elezioni presidenziali, attaccando duramente le decisioni della Casa Bianca sulla Guardia Nazionale e i migranti. Con un rinnovato spirito di opposizione, il governatore della California si candida a rappresentare l’anti-Trump, promettendo di difendere i diritti e la democrazia di fronte a ciò che definisce un "spudorato abuso di potere". La sua candidatura segna una svolta cruciale nel panorama politico americano.

Los Angeles, 11 giu. (askanews) - "Uno spudorato abuso di potere" da parte della Casa Bianca che senza motivo ha requisito la Guardia Nazionale della California contro i migranti: così dice il governatore della California Gavin Newsom, che sull'onda delle proteste di Los Angeles si sta candidando ad essere l'anti-Trump. Al quinto giorno di manifestazioni, con migliaia fra soldati e marines nelle strade della città degli angeli che secondo Trump rischia di essere messa a ferro e a fuoco, Newsom è andato in televisione e ha ripostato il discorso sui suoi canali social, un discorso dai toni presidenziali con cui denuncia i raid anti immigrazione e si presenta come il paladino di cui il partito democratico è alla disperata ricerca dopo la sconfitta alle presidenziali, quello che meglio può affrontare il miliardario alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gavin Newsom contro Trump, già si pre-candida alla Casa Bianca?

Trump critica Newsom e Cif per le gare femminili con atleti transgender come AB Hernandez - In un recente intervento su Truth Social, Donald Trump ha espresso forti critiche nei confronti del governatore della California, Gavin Newsom, riguardo alla partecipazione di atleti transgender, come Ab Hernandez, alle gare femminili.

L'alter ego e avversario del presidente degli Stati Uniti. Si presenta così, Gavin Newsom, nei giorni in cui la Casa Bianca militarizza la risposta alle proteste scoppiate a Los Angeles. Donald Trump? "Un dittatore". Il profilo su #SkyInsider Partecipa alla discussione

Trump ACCUSA Gavin Newsom al suo arrivo alla Casa Bianca "Ha fatto un lavoro TERRIBILE. È ESTREMAMENTE incompetente." "Le persone che causano i problemi sono AGENTI PAGATI e rivoltosi. Sono persone cattive e dovrebbero essere in PRIGI Partecipa alla discussione

