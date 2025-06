Gavin Newsom accusa Trump | Democrazia sotto attacco in California

Gavin Newsom non ha esitato a denunciare Donald Trump, definendo la situazione come un attacco frontale alla democrazia americana. In un contesto di tensioni crescenti in California, con coprifuoco e manifestanti arrestati, il governatore afferma che Trump sta minando il prezioso patrimonio dei padri fondatori, orchestrando una crisi che mette in discussione i valori fondamentali del paese. La battaglia tra visioni opposte si fa sempre più accesa, e il futuro dell’America è in bilico.

La democrazia è "sotto attacco davanti ai nostri occhi", Donald Trump sta "devastando il progetto storico dei nostri padri fondatori": lo ha detto il governatore della California, Gavin Newsom, in una dura critica contro le politiche migratorie dell'amministrazione Usa mentre a Los Angeles scatta il coprifuoco e proseguono gli arresti dei manifestanti. Lo riportano i media internazionali. Il presidente degli Stati Uniti "sta organizzando una retata militare in tutta Los Angeles", ha affermato Newsom. "I regimi autoritari iniziano prendendo di mira le persone meno in grado di difendersi. Ma non si fermano qui - ha aggiunto -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gavin Newsom accusa Trump: "Democrazia sotto attacco in California"

Usa, Gavin Newsom smentisce Trump: «Non è vero che ci siamo sentiti» - Lo scontro tra Donald Trump e Gavin Newsom si infiamma ancora, con il presidente che sostiene di aver contattato il governatore della California per criticarne la gestione delle proteste.

Le truppe a Los Angeles: un altro colpo alla democrazia americana ? L'articolo di Paola Peduzzi, vicedirettrice Il governatore della California, Gavin Newsom, ha deciso di portare l'Amministrazione Trump in tribunale in seguito alla decisione di inviare la Gu

