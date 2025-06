Gattuso verso la panchina azzurra | perché Ringhio può essere l’uomo giusto per rilanciare la Nazionale

Rino Gattuso potrebbe presto diventare il nuovo volto della nazionale azzurra, un nome che fa sognare i tifosi e riaccende le speranze di una qualificazione ai Mondiali. Dopo il no di Ranieri e l’addio di Pioli, Gravina punta deciso su “Ringhio”, l’uomo giusto per rilanciare il calcio italiano e riportare l’Italia tra le grandi del mondo. Ma cosa rende Gattuso la scelta ideale? Scopriamolo insieme.

La Nazionale a Rino Gattuso. Dopo il no di Claudio Ranieri e il tramonto dell’ipotesi di Stefano Pioli, vicino a firmare un triennale con la Fiorentina, il presidente della Figc Gabriele Gravina avrebbe virato su “Ringhio” per tentare il colpo della difficile qualificazione diretta ai mondiali del prossimo anno. L’ex centrocampista rossonero è il favorito per la successione di Spalletti. Gattuso, una carriera da leone e sangue calabrese. Calabrese di Corigliano Calabro (oggi diventata Co-Ro dopo la fusione con Rossano), 47 anni, Rino Gattuso ha iniziato nelle giovanili del Perugia la sua carriera di allenatore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gattuso verso la panchina azzurra: perché “Ringhio” può essere l’uomo giusto per rilanciare la Nazionale

