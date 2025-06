Gattuso sembra ormai inevitabile l’incontro con Gravina il Corsport dice che c’è ampia convergenza

L'aria di novità si fa sempre più intensa nel mondo del calcio italiano: Gattuso, ex campione e allenatore carismatico, sembra ormai pronto a guidare la Nazionale. Dopo il rifiuto di Ranieri, il nome di Gattuso emerge come la scelta più concreta, con un accordo vicino e una convergenza di intenti tra lui e Gravina. L’Italia si prepara a un nuovo capitolo: l’ufficialità potrebbe essere dietro l’angolo, e il suo debutto sulla panchina azzurra è ormai prossimo.

E alla fine il prossimo allenatore della Nazionale italiana potrebbe essere proprio Gennaro Gattuso, il nome nuovo schizzato in pole dopo il rifiuto di Claudio Ranieri. Secondo Il Corriere dello Sport, l’ex Milan e Napoli sarebbe “ad un passo” dal trovare l’accordo con il presidente della Figc Gabriele Gravina. Italia, Gattuso vicinissimo a diventare il nuovo Ct. Di seguito quanto si legge sul Cds riguardo la vicenda: “Contatti in corso. Rino Gattuso prende il largo. L’ex tecnico di Milan e Napoli, dopo il no di Ranieri, è il grande favorito per la panchina dell’Italia. Gravina sembra orientato sul suo profilo, caldeggiato anche da Buffon, uno dei leader dei campioni del mondo del 2006. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gattuso sembra ormai inevitabile, l’incontro con Gravina, il Corsport dice che c’è ampia convergenza

Chi sarà il prossimo ct della Nazionale? I nomi sul tavolo di Gravina: Mancini si ripropone, l’ipotesi De Rossi. E crescono le quote di Gattuso - individuare rapidamente il futuro allenatore della Nazionale, un compito difficile e cruciale dopo i recenti eventi.

