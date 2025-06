«Gattuso? I giocatori bisogna saper metterli in campo, non solo caricarli» (Marianella).

In un calcio sempre più tattico e complesso, l'arte di mettere i giocatori nelle migliori condizioni diventa fondamentale. Massimo Marianella solleva una riflessione importante sull'approccio di Gattuso, sottolineando come il vero lavoro di un selezionatore vada oltre la semplice carica emotiva. Se Gattuso dovesse intraprendere il percorso di Spalletti, potrebbe davvero trasformarsi in un leader capace di guidare l'Italia verso nuovi traguardi? Solo il tempo lo dirà.

A Sky Sport il giornalista Massimo Marianella esprime il proprio scetticismo sul nome di Gattuso per il ct dell'Italia. «Se il nome è Gattuso, parliamo di un altro allenatore non di un selezionatore. Poi possiamo giudicare se è bravo o non bravo. Ma è un allenatore, non un selezionatore. Deve fare lo stesso percorso di Spalletti per trasformarsi in selezionatore che è un lavoro diverso. Il momento più bello della sua carriera è quando col Napoli vince la Coppa Italia che è la cosa più importante che ha vinto in carriera da allenatore».