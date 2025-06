Gattuso De Rossi e Cannavaro | uno sarà il Ct dell’Italia É la scelta gusta? Pro e contro di ognuno di loro

Dopo l’esonero di Spalletti e il rifiuto di Ranieri, l’Italia si trova davanti a una scelta cruciale: Gattuso, De Rossi o Cannavaro? Tre nomi che rappresentano tradizione, passione e futuro, ma ognuno con i propri pro e contro. Chi sarà in grado di riportare gli Azzurri ai vertici del calcio europeo? Scopriamo insieme le potenzialità e le sfide di questa difficile decisione.

Italia, tutto sul nuovo commissario tecnico dopo l'esonero di Spalletti ed il rifiuto di Ranieri con le possibilità Gattuso, De Rossi e Cannavaro Dopo il passo indietro di Claudio Ranieri, la FIGC si trova di fronte a un bivio che profuma di storia e di nostalgia. La rosa dei candidati per la panchina dell'Italia si .

Ex Milan, Pirlo rivela l’aneddoto: “De Rossi svuotò l’estintore su Gattuso. Lui …” - Andrea Pirlo, leggenda del Milan, torna a far parlare di sé con un aneddoto esilarante che coinvolge Gennaro Gattuso e un estintore! Durante i ritiri della Nazionale, De Rossi decise di spruzzare Gattuso con l'estintore, creando un momento di ilarità indimenticabile.

La Federazione Italiana sta valutando i profili di De Rossi, Cannavaro e Gattuso per la panchina della nazionale! L'ultimo nome, quello di Gennaro Gattuso, pare essere in pole position per sedersi sulla panchina azzurra per il prossimo futuro! Che ne pensate Partecipa alla discussione

La Federazione Italiana sta valutando i profili di De Rossi, Cannavaro e Gattuso per la panchina della #nazionale! L'ultimo nome, quello di #Gattuso, pare essere in pole position per sedersi sulla panchina azzurra Che ne pensate di Rino come possibile CT d Partecipa alla discussione

