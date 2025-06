Gattuso Cannavaro De Rossi | i profili dei tre campioni del 2006 candidati alla panchina dell' Italia

Tra i candidati più interessanti alla panchina dell’Italia ci sono Gattuso, Cannavaro e De Rossi, tre campioni del 2006 pronti a scrivere il prossimo capitolo della nostra nazionale. L’unico con esperienza internazionale è Cannavaro, ex difensore di Parma e Juve, che ha già guidato brevemente la Cina. Ma chi tra loro potrebbe portare nuova linfa alla Nazionale? La sfida è aperta e ricca di emozioni.

L'unico con esperienza in una nazionale è l'ex difensore di Parma e Juve, che ha brevemente guidato la Cina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gattuso, Cannavaro, De Rossi: i profili dei tre campioni del 2006 candidati alla panchina dell'Italia

In questa notizia si parla di: gattuso - cannavaro - rossi - profili

Ranieri rinuncia alla Nazionale dopo l'esonero di Spalletti: "Resto a disposizione della Roma", ipotesi Pioli, Cannavaro, Gattuso o Mancini - Claudio Ranieri, dopo l'esonero di Spalletti, ha scelto di rinunciare alla Nazionale e di rimanere fedele alla Roma, sua vera passione.

La Federazione Italiana sta valutando i profili di De Rossi, Cannavaro e Gattuso per la panchina della #nazionale! L'ultimo nome, quello di #Gattuso, pare essere in pole position per sedersi sulla panchina azzurra Che ne pensate di Rino come possibile CT d Partecipa alla discussione

La FIGC pensa a uno dei campioni del mondo del 2006 per il ruolo di ct. I papabili sono Rino Gattuso, Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi, col primo favorito. L'idea è quella di scegliere un nome che riporti senso di appartenenza alla Nazionale. Difficile inve Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gattuso, Cannavaro, De Rossi: i profili dei tre campioni del 2006 candidati alla panchina dell'Italia; ????Panchina Italia | Sky: Gattuso dà l'OK! Ora tocca alla FIGC, Pioli ?; Sky - Primi contatti tra Gattuso e la FIGC: cosa filtra.

L'unico con esperienza in una nazionale è l'ex difensore di Parma e Juve, che ha brevemente guidato la Cina - E non solo per il cammino in salita delle qualificazioni mondiali, ma perché non potrà non sentire il peso di una nazio ...