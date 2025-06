Gattuso allenatore ha fallito ovunque In Italia sono le relazioni a decidere la carriera

Noi sposiamo ovviamente il merito e la competenza, valori fondamentali per costruire una carriera solida e meritata nel calcio e nella vita. È tempo di superare le logiche di favori e relazioni, puntando su capacità e dedizione. Solo così potremo finalmente cambiare rotta e garantire a tutti le stesse opportunità di successo, lasciando alle spalle le ingiustizie dell’epoca del “uno vale uno”.

Gattuso allenatore ha fallito ovunque. In Italia le relazioni decidono la tua carriera Più dequalificati sono, meglio riescono ad intercettare il gradimento dei tifosi della Nazionale italiana. Ma è una tendenza che attraversa in lungo e in largo lo stivale, in nome dell'agghiacciante slogan partorito da una piattaforma: uno vale uno. Invero abbiamo visto che tipo di aberrazioni possano nascere da questo concetto. Noi sposiamo ovviamente il teorema di Max, nel senso di Allegri: nel calcio, cosi come nella vita, ci sono le categorie. Dovesse, come sembra, la Nazionale italiana nominare un allenatore, tra i fallimentari tecnici campioni del mondo del 2006, la stessa sceglie in maniera consapevole di voler restringere ulteriormente gli orizzonti del proprio destino.

Ex Milan, Gattuso: “Non sono deluso da nessuno, il responsabile sono io” - In una conferenza stampa carica di emozioni, Rino Gattuso, ex giocatore del Milan, ha commentato il recente pareggio che ha messo a rischio le sue ambizioni.

Il Gattuso allenatore ha fallito ovunque, mi sembra perfetto per dare una botta definitiva alla nazionale. Partecipa alla discussione

