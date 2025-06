Gattuso a un passo dalla panchina dell’Italia | incontro con Gravina per i dettagli

Gennaro Gattuso si avvicina con decisione alla panchina dell’Italia, dopo un colloquio decisivo con il presidente Gravina. La nazionale potrebbe presto affidarsi all’allenatore calabrese, favorito rispetto a Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi, entrambi campioni del mondo nel 2006. La trattativa si fa concreta: oggi è in programma un incontro importante che potrebbe segnare il futuro del calcio italiano. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Gennaro Gattuso è nettamente in pole per succedere a Luciano Spalletti come commissario tecnico della Nazionale. È l'allenatore calabrese il candidato forte della Federcalcio – presa in contropiede dal rifiuto di Claudio Ranieri – più di Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi, come lui campioni del mondo nel 2006. Ci sono già stati colloqui telefonici con il capo della Figc Gabriele Gravina e nella giornata di giovedì 12 giugno è in programma un incontro di persona: molto probabile la fumata bianca. «Non ci sono novità sul ct, l'unica novità è che stiamo studiando. Abbiamo qualche giorno a disposizione e vogliamo usarli tutti.

Per la Nazionale spunta Rino Gattuso, l'ex allenatore del Napoli a un passo dall'Italia - Le voci si fanno sempre più insistenti: Rino Gattuso, il celebre eroe del Mondiale 2006, potrebbe tornare in azione come ct dell'Italia.

