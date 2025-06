Gatteo Mare femminile salvo in Serie C | vittoria decisiva contro il Chieti

Una stagione ricca di sfide e trionfi si conclude con un lieto fine per il Gatteo Mare femminile: la vittoria decisiva contro il Chieti garantisce la salvezza in Serie C. Le rossoblù dimostrano che, con determinazione e cuore, si possono raggiungere grandi traguardi anche nelle annate più difficili. La loro tenacia apre le porte a un futuro promettente, consolidando il successo di una prima stagione storica in questa categoria.

Triplice fischio finale. Il Gatteo Mare femminile è salvo. Le rossoblù conquistano un altro storico traguardo, alla prima stagione in Serie C, dopo la promozione della scorsa stagione. La vittoria casalinga per 2-1 nel match di playout contro il Chieti significa infatti salvezza e permanenza in C, al termine di una stagione difficile ma caratterizzata anche dalla forte determinazione mostrata dalla squadra nel reagire ai momenti più complessi. Proprio per questo probabilmente non è un caso che la rete del vantaggio sia arrivata da Anita Angeli, che si era infortunata a gennaio a Venezia e che, dopo il rientro, era stata espulsa dalla panchina proprio nella sfida di campionato a Chieti (le abruzzesi vinsero 1-0). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gatteo Mare femminile salvo in Serie C: vittoria decisiva contro il Chieti

In questa notizia si parla di: gatteo - mare - femminile - salvo

La Nazionale italiana cantanti sceglie Gatteo Mare per due giorni di preparazione alla partita del cuore - La Nazionale Italiana Cantanti sceglie Gatteo Mare per due giorni di ritiro, preparando l’atteso “Partita del Cuore” all’Aquila, il 15 luglio.

Cosa riportano altre fonti

Playoff | Gatteo Mare vs Chieti Femminile, cronaca e tabellino; DOMANI A UDINE TAVAGNACCO-CHIETI FEMMINILE; Femminile Coppa Italia Serie C/Tharros eliminata,Avanzano Lesmo e Riccione ...

Gatteo Mare femminile salvo in Serie C: vittoria decisiva contro il Chieti - 1 nei playout contro il Chieti, grazie ai gol di Angeli e Barbieri.