Gator lake | il film che delude la storia del nostro orso di cocaina in florida

gator lake, il film che delude la storia del nostro orso di cocaina in Florida. Il panorama cinematografico dedicato ai film di creature si presenta oggi molto affollato, con produzioni di varia qualità che spesso risultano poco originali o poco coinvolgenti. Tra le pellicole più rare e apprezzate ci sono quelle ispirate a fatti realmente accaduti, capaci di unire il fascino del racconto vero alla tensione tipica del genere. In questa analisi si approfondisce Gator Lake, un film che tenta di combinare elementi horror con un contesto reale, ma che purtroppo non riesce a mantenere

gator lake: una narrazione che inizia promettente ma perde slancio.

