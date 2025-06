Garlasco scatta l' analisi dei reperti non analizzati | dal tappetino all' impronta 10 lo scatolone mai aperto Cosa succede ora

Garlasco si prepara a una svolta cruciale: giovedì 12 giugno, i periti della Scientifica inizieranno l'analisi dei reperti ancora inediti, dal tappetino insanguinato agli oggetti mai esaminati. Uno scenario che potrebbe rivoluzionare le indagini e portare alla luce nuovi dettagli sulla tragica vicenda di via Pascoli. Ma cosa succederà ora, tra scoperte sorprendenti e piste da seguire? La verità sta per emergere, e il mistero si infittisce.

Dal frammento insanguinato del tappettino del bagno della villetta di via Pascoli ai resti mai analizzati ritrovati nella spazzatura di casa Poggi: giovedì 12 giugno i periti della Scientifica. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Garlasco, scatta l'analisi dei reperti non analizzati: dal tappetino all'impronta 10, lo scatolone mai aperto. Cosa succede ora

In questa notizia si parla di: analizzati - garlasco - scatta - analisi

Garlasco, test del Dna sulle gemelle Cappa e tutti gli amici. Maxi perizia su reperti sequestrati nella villa e mai analizzati - Il caso di Chiara Poggi a Garlasco torna alla ribalta con un maxi test del DNA su gemelle Cappa e amici.

#garlasco, scatta l'analisi dei reperti non analizzati: dal tappetino all'impronta 10, lo scatolone mai aperto. Cosa succede ora Partecipa alla discussione

Garlasco, l'analisi dei reperti non analizzati: dal tappetino all'impronta 10, lo scatolone mai aperto Il messaggio nascosto Sempio preoccupato per i suoi genitori Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Garlasco, scatta l'analisi dei reperti non analizzati: dal tappetino all'impronta 10, lo scatolone mai aperto.; Garlasco, scatta l'analisi dei reperti non analizzati: dal tappetino all'impronta 10, lo scatolone mai aperto.; Garlasco, scatta l'analisi dei reperti non analizzati: dal tappetino all'impronta 10, lo scatolone mai aperto..

Garlasco, scatta l'analisi dei reperti non analizzati: dal tappetino all'impronta 10, lo scatolone mai aperto. Cosa succede ora - Dal frammento insanguinato del tappettino del bagno della villetta di via Pascoli ai resti mai analizzati ritrovati nella spazzatura di casa ...

Garlasco, chi c'era in casa mentre Chiara Poggi moriva: «Almeno tre persone. Impronta carica di materiale biologico». Le analisi solo sulla foto - A quasi 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia ha disposto un ...