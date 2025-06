Garlasco parla il padre di Sempio | Ecco cos’ha fatto mio figlio quel giorno

Garlasco torna sotto i riflettori con le parole del padre di Sempio, uno degli indagati nel caso Poggi. In un’intervista esclusiva, l’uomo svela dettagli inediti e ricostruisce la giornata tragica, offrendo una prospettiva diversa su uno dei delitti più complessi e discussi d’Italia. Le sue dichiarazioni riaccendono il dibattito, lasciando aperti più interrogativi che mai sulla verità dietro quella terribile notte.

La tragica morte di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto 2007 a Garlasco, è un caso che ha scosso profondamente l’Italia e continua a far discutere. Recentemente, il padre di Andrea Sempio, uno degli indagati, ha rilasciato un’intervista esclusiva a TGCom. L’uomo ha rotto il silenzio ed ha offerto un nuovo punto di vista sulla vicenda che ha coinvolto il figlio. Le sue dichiarazioni riaprono il dibattito su uno dei delitti più complessi e controversi della cronaca nera italiana. Le dichiarazioni del padre di Andrea Sempio. Il padre di Andrea Sempio, visibilmente provato ma determinato, ha raccontato dettagliatamente le ore cruciali della mattina del 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, parla il padre di Sempio: “Ecco cos’ha fatto mio figlio quel giorno”

In questa notizia si parla di: garlasco - padre - sempio - parla

“Ma voi lo sapete chi è il padre delle sorelle Cappa?”: Garlasco, il retroscena spunta sui social - La vicenda delle sorelle Cappa di Garlasco continua a suscitare curiosità e dibattito. Recentemente, un retroscena legato alla figura del loro padre è emerso sui social, alimentando nuovi interrogativi.

Nella prossima puntata di "Chi l'ha visto?" Delitto di #Garlasco: “Mio figlio era a casa con me”, parla il padre di Andrea Sempio Mercoledì #11giugno alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto?https://chilhavisto.rai.it/dl/clv/artic Partecipa alla discussione

Carmelo ;” Parlate di linguaggio accurato e poi rimangono impronte di Chiara della mamma del Padre residui di sapone e capelli nel Lavabo ! Assurdo “ Chapeau #sempio #garlasco #repubblica #stasi #chiarapoggi #lovati #derensis #quartogrado Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Garlasco, stasera a ‘Chi l’ha visto’ parla il padre di Sempio. Il mistero della frase in ebraico di Michele Bertani; Garlasco, i timori di Sempio confidati al padre 8 anni fa: «Non mi sento tranquillo». E parlava già di Dna; Garlasco, le intercettazioni inedite di Sempio del 2017 sugli inquirenti: Erano abbastanza dalla mia parte.

Garlasco, stasera a ‘Chi l’ha visto’ parla il padre di Sempio. Il mistero della frase in ebraico di Michele Bertani - Si parla nuovamente di Garlasco durante la trasmissione Chi l'ha visto, da settimane concentrata sulle nuove indagini in corso per l'omicidio di Chiara Poggi.