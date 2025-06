Garlasco l' omicidio ricostruito in 3D | Chiara Poggi si è difesa così fu uccisa e gettata giù dalle scale della villetta

Garlasco, un caso che ha sconvolto l’Italia, si svela attraverso una ricostruzione in 3D: la definizione precisa delle dinamiche dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa e gettata dalle scale della villetta. Grazie a misurazioni dettagliate e tecnologie all’avanguardia, investigatori e avvocati cercano di fare luce sulla verità, mettendo in discussione ogni dettaglio e aprendo nuovi scenari nel processo. La scena del delitto rivive ora in modo innovativo e coinvolgente.

Con la ricostruzione tridimensionale, le misurazioni delle distanze tra tutte le tracce di sangue e le impronte e con la ricognizione della scena del delitto, utilizzando strumentazioni. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Garlasco, l'omicidio ricostruito in 3D: «Chiara Poggi si è difesa, così fu uccisa e gettata giù dalle scale della villetta»

In questa notizia si parla di: garlasco - omicidio - ricostruito - chiara

Omicidio di Garlasco, scandagliato il cavo Bozzoni a Tromello: dal fondale spuntano un martello e il bracciolo di una sedia - Il giallo dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco si arricchisce di nuove scoperte. Il cavo Bozzoni a Tromello rivela un martello e il bracciolo di una sedia, portando alla luce inquietanti elementi del passato.

Le ricerche della presunta arma del delitto usata nell'omicidio di Chiara Poggi si stanno concentrando su una roggia in via Fante d’Italia a Tromello, piccola località vicino a Garlasco. Il canale sarà dragato dai vigili del fuoco. Secondo quanto ricostruito si tratta Partecipa alla discussione

Nuovo sviluppo nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi: i carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche (Ris) sono entrati nella villetta di via Pascoli a Garlasco, dove la giovane fu uccisa nel 2007. Gli specialisti, su incarico della Procura di Pavia, hann Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Delitto di Garlasco, l’enigma del sangue di Chiara Poggi: cos’è la Bloodstain Pattern Analysis; Garlasco, ricreata la scena dell'omicidio di Chiara Poggi: la Bloodstain pattern analysis e le due anomalie segnalate nella relazione; Il Ris a Garlasco per ricostruire in 3D la scena del delitto con la triangolazione delle tracce.

Delitto di Garlasco, l’enigma del sangue di Chiara Poggi: cos’è la Bloodstain Pattern Analysis - La grandezza delle macchie di sangue, la loro posizione, il modo in cui si sono coagulate, l’inclinazione e la forza con ...

Garlasco, 60 giorni per riscrivere l'omicidio di Chiara Poggi (e chiarire le due anomalie della relazione del 2007) - Ci vorranno 60 giorni per avere il nuovo modello 3D della villetta di via Pascoli, a Garlasco, dove il 13 agosto 2007 fu uccisa Chiara Poggi.