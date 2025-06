Garlasco lo sfogo di Mauro Corona | Un' indecenza

Garlasco, lo sfogo di Mauro Corona scuote l'opinione pubblica: un’indicazione forte contro la spettacolarizzazione del caso Chiara Poggi. A Cartabianca, il noto scrittore ha denunciato con veemenza l'inaccettabile deriva sensazionalistica che offusca la giustizia e il rispetto per le vittime. Le sue parole risuonano come un grido di allarme, invitando a riflettere sul limite tra informazione e gossip. Ma cosa ha davvero detto Corona?

A È Sempre Cartabianca, il talk show di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, si è tornati a parlare del delitto di Garlasco e dei nuovi elementi che stanno emergendo dalle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio. Ma gli ospiti in studio hanno espresso preoccupazione riguardo alla spettacolarizzazione del caso dell'omicidio di Chiara Poggi. " È un'indecenza di gossip nei programmi, nei giornali - ha spiegato Mauro Corona -. Io non voglio più parlare, soprattutto per rispetto di questa ragazza macellata. E ormai si sono impossessati tutti: le televisioni, i programmi. in una maniera fastidiosa a volte. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, lo sfogo di Mauro Corona: "Un'indecenza"

In questa notizia si parla di: garlasco - mauro - corona - indecenza

Garlasco, il duro intervento di Mauro Corona: “Una cosa è certa, ecco chi è il colpevole” - Nel recente talk show, Mauro Corona ha espresso la sua opinione netta in merito al caso di Garlasco, individuando il colpevole con franchezza e senza mezzi termini.

Mauro #Corona sbotta su #Garlasco: "Indecenza di gossip". Gelo da #Berlinguer https://iltempo.it/personaggi/2025/06/11/news/e-sempre-cartabianca-mauro-corona-garlasco-beringuer-indecenza-di-gossip-42936931/… #EsemprecartaBianca #11giugno Partecipa alla discussione

"Garlasco è un’indecenza di gossip e io non vorrei più parlarne per rispetto di Chiara" Mauro Corona a #ÈsempreCartabianca Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Garlasco, lo sfogo di Mauro Corona: Un'indecenza | .it; Garlasco, Corona sbotta: Indecenza di gossip. Gelo da Berlinguer; Garlasco, Paola Cappa: Come è stata uccisa Chiara | .it.

Garlasco, Corona sbotta: "Indecenza di gossip". Gelo da Berlinguer - Ospite di Bianca Berlinguer, come di conseueto, a È sempreCratabianca su Rete4, lo ...

“Garlasco? Un’indecenza”: Mauro Corona sbotta in tv e prende una forte decisione - Il durissimo commento di Mauro Corona in diretta tv a proposito delle ultime notizie legate al delitto di Garlasco e l'omicidio Chiara Poggi.