Garlasco la nuova ipotesi | chi c’era in casa mentre Chiara Poggi moriva Tre persone

Mentre le indagini si concentrano sempre più sugli elementi tecnici e biologici raccolti nella villetta di via Pascoli a Garlasco, emergono nuovi dettagli che potrebbero riscrivere completamente la storia dell'omicidio di Chiara Poggi. Durante la mattina del 13 agosto 2007, nella casa dove la giovane è stata trovata senza vita, non ci sarebbe stato solo Andrea Sempio. Secondo quanto dichiarato dalla legale Giada Boccellari, difensore di Alberto Stasi, oggi condannato in via definitiva per il delitto, ci sarebbero stati almeno altri due individui all'interno della villetta. Un'affermazione che, se confermata, aprirebbe scenari inquietanti e metterebbe in discussione l'intero impianto accusatorio costruito negli anni contro Stasi.