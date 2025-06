Garlasco impossibile in 10 minuti De Rensis e Lovati d' accordo su Stasi

la loro sorprendente intesa su un punto fondamentale: la possibilità di una verità diversa da quella che si è creduto finora. In un terreno giudiziario spesso segnato da contrasti, questa alleanza inaspettata apre nuovi spiragli di speranza e riaccende il dibattito pubblico sulla giustizia italiana. Ma quali sono le motivazioni che accomunano questi due avvocati? Scopriamolo insieme nel proseguo di questa vicenda intricata e carica di suspense.

Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi si riapre e, a distanza di quasi vent'anni, porta con sé una verità condivisa da due fronti opposti: Alberto Stasi non è il colpevole. È questa la convinzione che unisce due protagonisti inattesi del nuovo capitolo giudiziario: Antonio De Rensis, avvocato di Stasi, e Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, oggi formalmente indagato. I due avvocati, ospiti a "Mattino 5", dicono la loro sul caso riaperto e sulle attuali indagini che, dopo anni, potrebbero sconvolgere l'esito finale. “Alberto Stasi non è mai entrato in quella casa. Non avrebbe mai potuto compiere quel delitto in 10 minuti. 🔗 Leggi su Iltempo.it