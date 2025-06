Garlasco il padre di Andrea Sempio | Vogliono incastrare mio figlio È tornato a vivere da noi Ormai non dormiamo più

In un clima di crescente tensione, Giuseppe Sempio rompe il silenzio sul caso che ha sconvolto Garlasco, rivelando le sue preoccupazioni e svelando dettagli sconosciuti. La vicenda di Andrea, tornato a vivere con la famiglia dopo anni di silenzio, si intreccia con accuse che scuotono l’intera comunità. Un’indagine che mette in discussione tutto, lasciando drammaticamente senza sonno chi cerca verità e giustizia.

Rompe il silenzio Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta della Procura di Pavia. Parlando al programma "Iceberg" di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Garlasco, il padre di Andrea Sempio: «Vogliono incastrare mio figlio. È tornato a vivere da noi. Ormai non dormiamo più»

Nella prossima puntata di "Chi l'ha visto?" Delitto di #Garlasco: “Mio figlio era a casa con me”, parla il padre di Andrea Sempio Mercoledì #11giugno alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto?https://chilhavisto.rai.it/dl/clv/artic Partecipa alla discussione

