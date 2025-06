Garlasco il padre di Andrea Sempio | Quella mattina era con me E spiega perché hanno conservato lo scontrino

In un racconto ricco di dettagli e ricordi di momenti quotidiani, il padre di Andrea Sempio rivela come quella mattina del 13 agosto si sia svolta, offrendo una prospettiva intima e autentica. La sua testimonianza, che include anche il motivo della conservazione dello scontrino, apre uno scorcio importante sulla giornata e sui fatti di allora. Scopriamo insieme cosa ha portato a questa scelta e quale ruolo ha avuto quel giorno nel corso della vicenda.

"Noi abitavamo in via Rossini, a circa un chilometro e mezzo da questa casa (dall'abitazione dei Poggi, ndr). Quella mattina (il 13 agosto), ci siamo svegliati, Andrea voleva andare a Vigevano, in libreria. Allora mia moglie gli ha detto: 'Senti un po', quando torno prendi la macchina e vai'. Lei.

Garlasco, Mattia Capra e Roberto Freddi: chi sono i migliori amici di Andrea Sempio perquisiti oggi. I messaggi la mattina del delitto, l'alibi traballante

