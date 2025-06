Garlasco il legale di Alberto Stasi | Che ragazza era Chiara Poggi

Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, ha recentemente chiarito in trasmissione gli sviluppi del celebre caso di Garlasco, portando alla luce dettagli non noti prima. La sua analisi mette in evidenza le complesse sfaccettature di una vicenda che ha segnato profondamente la cronaca italiana, coinvolgendo anche Chiara Poggi, la ragazza al centro di questa tragica storia. Ma chi era davvero Chiara Poggi?

Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, è intervenuto in una recente trasmissione televisiva, “È Sempre Cartabianca”, per fare chiarezza sugli ultimi sviluppi relativi a un caso di cronaca che ha segnato la storia giudiziaria italiana, quello di Garlasco. “Faccio qualche piccola precisazione: le vicende del Santuario Madonna della Bozzola sono iniziate nel 2006 con la denuncia di un sacerdote apparso in vari servizi televisivi, un anno prima l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007? ha commentato il legale, ponendo l’accento su un contesto temporale specifico. De Rensis ha poi sottolineato l’innocenza della vittima, affermando: “Quando la povera Chiara ha fatto quelle ricerche i fatti erano già in essere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, il legale di Alberto Stasi: “Che ragazza era Chiara Poggi”

