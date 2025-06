Garlasco il giallo di Villa Pamphili e i casi di Denisa e Clara Rossignoli | le anticipazioni di Chi l’ha visto di mercoledì 11 giugno

Mercoledì 11 giugno 2025, su Rai 3, si torna a scavare nei misteri irrisolti con "Chi l’ha visto?". Dalle ombre del delitto di Garlasco alle vicende di Villa Pamphili, passando per i casi di Denisa e Clara Rossignoli, ogni dettaglio potrebbe portare alla verità. Restate sintonizzati per scoprire le anticipazioni di questa puntata ricca di colpi di scena e rivelazioni sorprendenti.

Il delitto di Garlasco, il giallo di Villa Pamphili, i casi di Denisa e Clara Rossignoli: le anticipazioni di Chi l’ha visto? di mercoledì 11 giugno. Il delitto di Garlasco sarà protagonista, ancora una volta, del programma Chi l’ha visto? nella puntata di mercoledì 11 giugno 2025, in onda su Rai 3. (Ansa Foto) – notizie.com La giornalista Federica Sciarelli ripercorrerà gli ultimi risvolti delle indagini che vedono indagato Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, fratello di Chiara. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Garlasco, il giallo di Villa Pamphili e i casi di Denisa e Clara Rossignoli: le anticipazioni di Chi l’ha visto di mercoledì 11 giugno

