Garlasco A casa di Chiara Poggi c' erano tre persone L' avvocata di Stasi | L' impronta di Sempio è carica di materiale biologico

Nel complesso scenario di Garlasco, emergono nuovi dettagli che potrebbero rivoluzionare le indagini. Secondo l’avvocata di Alberto Stasi, Giada Boccellari, tre persone erano presenti in casa di Chiara Poggi al momento del tragico omicidio, tra cui l’avvocata stessa, e un’impronta di Sempio 232 carica di materiale biologico potrebbe essere la chiave per svelare la verità . Una scoperta che approfondisce il mistero e potrebbe cambiare le sorti del caso.

Mentre Chiara Poggi veniva uccisa in casa c?erano altre due persone oltre ad Andrea Sempio. E' quanto sostiene l?avvocata di Alberto Stasi, Giada Boccellari, che al Corriere. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Garlasco, «A casa di Chiara Poggi c'erano tre persone». L'avvocata di Stasi: «L'impronta di Sempio è carica di materiale biologico»

Garlasco, sopralluogo in casa Poggi: presente anche l’avvocata di Sempio Partecipa alla discussione

Domenica 8 giugno faremo diverse cose. C'è chi andrà a fare una gita in montagna, chi si occuperà delle pulizie di casa, chi sta organizzando una bella grigliata; alcune persone lavoreranno e altre si prenderanno una giornata di relax. La cosa che, però, ci a

