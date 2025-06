Garlasco 3 persone in via Pascoli mentre Chiara Poggi moriva | C’è sangue nell’impronta sul muro

Nel cuore di Garlasco, la tragica scena di via Pascoli rivela un intricato intreccio di mistero e tensione. Mentre Chiara Poggi perde la vita, altre due persone sono presenti, aggiungendo un enigma che solo le indagini potranno svelare. L’impronta sul muro, ricca di materiale biologico, potrebbe essere la chiave per capire cosa è accaduto davvero. La verità si avvicina, ma il suo volto resta ancora nascosto dietro un velo di segreti.

Nella villetta di via Pascoli a Garlasco mentre Chiara Poggi veniva uccisa c’erano altre due persone oltre ad Andrea Sempio. Mentre il movente dell’omicidio si capirà «solo dopo che verrĂ accertato» chi si trovava nella scena del crimine. E l’impronta n. 33 sul muro è «molto carica di materiale biologico». Che potrebbe essere sangue o sudore misto a sangue. L’avvocata Giada Boccellari, che difende Alberto Stasi, delinea i contorni della nuova inchiesta del procuratore di Pavia Fabio Napoleone. E spiega, tra le righe, quello che in molti stanno sussurrando in questi giorni. Ovvero che le piste su satanismo, pedofilia e la Madonna della Bozzola al momento non sembrano riscontrate. 🔗 Leggi su Open.online