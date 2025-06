Gambolò furto in azienda agricola | rubato trattore con seminatrice al traino

Un nuovo allarme scuote le campagne della Lomellina e del Pavese: un trattore Fendt con seminatrice al traino è stato rubato in un’azienda agricola di Gambolò. L’episodio, avvenuto tra la notte di lunedì e martedì 10 giugno, evidenzia ancora una volta le vulnerabilità delle zone rurali. La comunità si stringe attorno agli agricoltori colpiti e si aspetta che le forze dell’ordine intensifichino i controlli per garantire sicurezza e tranquillità.

Gambolò (Pavia), 11 giugno 2025 - I ladri tornano a colpire nelle campagne della Lomellina e del Pavese. Un t rattore è stato rubato in un’azienda agricola di Gambolò, in via Agricoltura. Il mezzo, di marca Fendt, con agganciata anche una seminatrice al traino, era stato lasciato nel cortile della cascina, senza recinzione. I malviventi sono entrati in azione nella notte tra lunedì e ieri, martedì 10 giugno, quando il furto è stato scoperto e denunciato alla locale Stazione dei carabinieri della Compagnia di Vigevano. Il valore del bottino non è stato quantificato con precisione, ma ammonterebbe a diverse decine di migliaia di euro, al quale si aggiunge il danno per l'agricoltore che si trova all'improvviso senza il macchinario da utilizzare e non può dunque proseguire il lavoro nei campi che deve invece essere svolto con tempistiche precise per non compromettere il raccolto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it