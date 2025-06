Gallipoli 76enne filmato mentre compie atti osceni sulla scogliera | multato di 10mila euro

Un episodio sconcertante scuote la tranquilla Gallipoli: un uomo di 76 anni è stato ripreso mentre compiva atti osceni sulla scogliera, attirando l’attenzione di tutto il web. La diffusione del video ha portato a conseguenze legali pesanti, con una multa di 10mila euro. Un fatto che evidenzia come la viralità possa avere ripercussioni tempestive e concrete, ricordandoci l'importanza di rispettare le norme e i limiti della decenza pubblica.

Un episodio che ha fatto il giro del web e che ora ha avuto conseguenze pesanti per il protagonista. A Gallipoli, in pieno giorno e sotto gli occhi delle telecamere degli smartphone, un uomo di 76 anni è stato ripreso mentre compiva atti osceni sul tratto di scogliera frequentato da bagnanti. Il video virale che ha fatto scattare l’indagine. Il filmato, diffuso rapidamente sui social network, mostrava il 76enne con i pantaloni abbassati intento in atti di autoerotismo, apparentemente rivolto verso alcune bagnanti presenti nelle vicinanze. La scena, ripresa da un passante, ha immediatamente generato clamore e indignazione sia online che nella comunità locale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Gallipoli, 76enne filmato mentre compie atti osceni sulla scogliera: multato di 10mila euro

