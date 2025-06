Galeone | Sono contentissimo che Allegri sia tornato a Milano lì ha fatto bene

Giovanni Galeone si mostra entusiasta del ritorno di Allegri a Milano, sottolineando come questa scelta possa portare nuova linfa alla Nazionale Italiana e al Milan. Con il suo stile vincente e la sua esperienza, Allegri è pronto a rilanciare i rossoneri e a lasciare un’impronta decisa nel calcio che conta. Le sue parole riflettono fiducia e ottimismo: il futuro è tutto da scrivere, e Galeone sa bene quanto questo ritorno possa fare la differenza.

Giovanni Galeone ha parlato della Nazionale Italiana e del ritorno sulla panchina del Milan di Massimiliano Allegri: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Galeone: “Sono contentissimo che Allegri sia tornato a Milano, lì ha fatto bene”

