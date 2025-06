Galatasaray il vice-presidente | Le possibilità che Osimhen rimanga aumentano di giorno in giorno

Le possibilità che Victor Osimhen rimanga al Galatasaray si fanno sempre più concrete, grazie anche alle parole del vice presidente della squadra turca. L’attaccante nigeriano, infatti, ha rifiutato le offerte dell’Arabia Saudita, sognando di ambientarsi nuovamente in un top club della Premier League. Resta da capire se il futuro di Osimhen sarà ancora in Turchia o in Inghilterra, ma una cosa è certa: il suo destino è ancora tutto da scrivere.

Quale futuro per Victor Osimhen? L’attaccante nigeriano ha, per ora, rifiutato le avances dell’Arabia Saudita perché sogna di giocare in un top club di Premier League. Non è da escludersi, tuttavia, che possa continuare a vestire la maglia del Galatasaray. A riferirlo è il vice-presidente della squadra turca ai microfoni di “ As “. Leggi anche: Zirkzee, il Manchester United può offrirlo al Napoli nell’affare Osimhen (Gazzetta) Galatasaray, le parole del vice-presidente. Di seguito quanto dichiarato dal dirigente sul futuro dell’ex Napoli: «Stiamo trattando Osimhen, ci sono però offerte di altre squadre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Galatasaray, il vice-presidente: «Le possibilità che Osimhen rimanga aumentano di giorno in giorno»

