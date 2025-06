Galatasaray Hatipoglu | Osimhen? Trattativa complessa ma ogni giorno cresce la possibilità che resti

Nel frenetico mondo del calcio mercato, il Galatasaray si fa notare con una trattativa delicata ma promettente: la permanenza di Osimhen. Hatipoglu, dirigente del club turco, confida che, nonostante le complessità , ogni giorno cresce la possibilità che l’attaccante resti a Istanbul. Una notizia che infiamma i tifosi e apre nuovi scenari per la prossima stagione. La sfida è aperta, e il futuro di Osimhen si gioca tra sogni e strategia.

In questa finestra di mercato, tra i club piĂą attivi e chiacchierati . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Galatasaray, Hatipoglu: “Osimhen? Trattativa complessa, ma ogni giorno cresce la possibilitĂ che resti”

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

GALATASARAY - Hatipoglu: Ogni giorno aumentano le probabilità che Osimhen resti; Galatasaray, il vicepresidente: Le possibilità che Osimhen rimanga aumentano di giorno in giorno! Abbiamo fat; Galatasaray, il vicepresidente: “Presentata offerta per Osimhen, fiduciosi di tenerlo”.

Galatasaray, Hatipoglu: “Osimhen? Trattativa complessa, ma ogni giorno cresce la possibilità che resti” - Trattativa complessa, ma ogni giorno cresce la possibilità che resti” In questa finestra di mercato, tra i club più ...

GALATASARAY - Hatipoglu: "Ogni giorno aumentano le probabilità che Osimhen resti" - Ibrahim Hatipoglu, vicepresidente del Galatasaray, si è soffermato anche sul futuro dell'attaccante Victor Osimhen sulle colonne di As: "Morata è un nostro giocatore in prestito e continuerà il suo co ...