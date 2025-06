Galatasaray accordo per l'arrivo a zero di Sané E Osimhen può restare | Ogni giorno aumentano le probabilità

Il Galatasaray si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo, sorprendendo ancora una volta il mercato internazionale. Con un accordo già raggiunto per Lampard e l’arrivo a zero di Sané e Osimhen, le speranze di rafforzarsi ulteriormente crescono di giorno in giorno. Il club turco non ha intenzione di fermarsi e la domanda che tutti si pongono ormai è: quali grandi colpi ci riserverà questa estate?

Il Galatasaray sogna in grande. Non si ferma il grande mercato da parte della formazione turca, pronto a regalare grandissimi colpi in vista. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Osimhen-Al Hilal manca l’accordo, entra in gara prepotente il Galatasaray (Romano) - Osimhen al Hilal si avvicina alla definitiva fumata nera, mentre il Galatasaray si fa avanti con decisione.

Nonostante Milan e Galatasaray abbiano già trovato un accordo con l'Al-Hilal, Theo Hernandez e Osimhen non hanno accettato la destinazione. La nuova squadra di Simone Inzaghi fatica ad attrarre nuovi big dall'Europa. Partecipa alla discussione

BREAKING - Toljan lascia il Sassuolo a zero ma giocherà in Serie A C'è l'accordo, ecco dove ? https://shorturl.at/4DZIO Partecipa alla discussione

