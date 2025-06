Futuro Gyokeres dallo Sporting Non parte per 70 milioni | la situazione

Il futuro di Viktor Gyokeres, protagonista assoluto del mercato estivo, rimane avvolto da un alone di mistero. Lo Sporting, tuttavia, non ha dubbi sul valore del suo talento e lo valuta intorno ai 70 milioni di euro. Con il suo fiuto del gol e le prestazioni impressionanti, l’attaccante svedese attira l’interesse dei top club europei, pronti a contenderselo. Ma quali saranno le decisioni che plasmeranno il suo prossimo capitolo? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Il futuro di Gyokeres è al centro del mercato estivo, ma dallo Sporting non hanno dubbi sul valore del giocatore. Di seguito le ultime novitĂ Uno dei nomi al centro della prossima finestra di mercato sarĂ quello di Viktor Gyokeres. L’attaccante dello Sporting è, infatti, un profilo cercato da diversi top club in giro per l’Europa dopo una stagione, l’ennesima, in cui lo svedese ha segnato a raffica. Sul giocatore sono presenti sia squadre di Premier e Liga che lo seguono giĂ da tanto tempo, ma non solo, perchĂ© anche la Juventus è interessata e ha avuto contatti con il suo entourage. Nelle ultime ore, però, sono arrivate importanti novitĂ sul futuro del giocare. 🔗 Leggi su Sportface.it

Gyokeres, ora il Napoli è un rivale dell’Arsenal: Conte lo vuole. Lo Sporting chiede 80 milioni (Mirror) - Gyokeres, il talentuoso bomber dello Sporting Lisbona, è diventato un obiettivo caldo per il Napoli, ora in competizione con l'Arsenal.

A Bola riporta le dichiarazioni del presidente dello #SportingCP: "Viktor #Gyokeres non parte per 60 milioni più 10. Non parte, perché non l’ho mai permesso, e con questo gioco dell’agente la situazione sta solo peggiorando". La #Juventus è fortemente intere Partecipa alla discussione

#Sporting-#Gyokeres il giocatore si è detto frustrato dal prezzo richiesto dal club per il suo trasferimento, 80 milioni di euro, e ha espresso la sua insoddisfazione direttamente al presidente #Varandas.L'attaccante svedese gli ha manifestato l'intenzione di and Partecipa alla discussione

