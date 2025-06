futsal cesena punta su gardelli e montalti per la nuova stagione in a2 elite

Futsal Cesena punta forte sulla coppia di stelle Gardelli e Montalti, desiderosa di confermarsi tra le protagoniste dell’A2 Elite. La società ha già messo in campo nuovi investimenti e strategie per rafforzare la squadra e affrontare con maggior sicurezza la nuova sfida, imparando dagli errori passati. Il progetto ambizioso mira a una partenza sprint, puntando a mantenere e migliorare il prestigio raggiunto. Insomma, si prepara una stagione entusiasmante...

Il bomber Gardelli e il portiere Montalti dovrebbero essere al centro del progetto della nuova Futsal Cesena che con diversi cambiamenti anche di rilievo cercherà di essere all’altezza della A2 Elite per il terzo anno di fila. Infatti la società vuole evitare di ripetere gli errori nel mercato estivo come nelle ultime due stagioni che sono stati poi rimediati in corsa; insomma si vuole partire bene così per la quinta stagione di fila (accordo di un anno) sarà il tecnico Roberto Osimani alla guida dei bianconeri. Il tecnico di Chiaravalle, che dal 2016 è anche ct della nazionale sammarinese, occupa ormai un posto importante nella storia del sodalizio; è stato tra i grandi artefici del doppio salto dalla B alla A2 Elite, ha raggiunto due fasi finali di Coppa Italia e le ultime due salvezze in A2 Elite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it