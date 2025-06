Furto in un centro sportivo a Bologna scoperto ladro tra la siepe | arrestato con le banconote in mano

Una scena da film si è svolta a Bologna, dove un 41enne sorpreso tra le siepi di un centro sportivo ha tentato di fuggire con le banconote in mano. Il ladro, scoperto in flagranza di reato, è stato arrestato immediatamente dalle forze dell'ordine. Un intervento rapido e deciso che ricorda quanto la sicurezza sia fondamentale per tutelare i nostri spazi pubblici e sportivi.

Un 41enne è stato arrestato a Bologna per furto aggravato in una struttura sportiva. L'uomo è stato colto in flagranza di reato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Furto in un centro sportivo a Bologna, scoperto ladro tra la siepe: arrestato con le banconote in mano

