Furti rapine e aggressioni | terzetto violento davanti al giudice

Un terzetto di delinquenti, tra furti, rapine e aggressioni, si presenta davanti al giudice in un caso che scuote la comunità. Un italiano di 34 anni, una ragazza di 30 e un algerino coetaneo sono accusati di aver orchestrato una lunga serie di crimini, tra cui ricettazione e uso illecito di carte di credito. La loro difesa, affidata agli avvocati Michele Amici e Guido Rondoni, mette in discussione le accuse e apre un capitolo cruciale nella lotta alla criminalità in città.

Un italiano di 34, una ragazza italiana di 30 e un algerino coetaneo, sono stati citati a giudizio per una lunga serie di furti, rapine e utilizzo indebito di carte di credito e bancomat. I tre, difesi dagli avvocati Michele Amici e Guido Rondoni, sono accusati di ricettazione per avere.

