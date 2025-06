Furti aggressioni e illegalità Foggia ha fame di sicurezza | Più presidi di vigilanza sul territorio

Foggia reclama sicurezza e tutela, un territorio segnato da episodi di furti, aggressioni e illegalità che minacciano la serenità dei suoi cittadini. La richiesta di presidi di vigilanza più efficaci e visibili si fa sempre più pressante, affinché lo Stato possa rispondere con decisione e ristabilire pace e fiducia nella comunità. È ora di agire, perché la sicurezza non può essere un optional, ma un diritto fondamentale di ogni cittadino.

“La provincia di Foggia continua a vivere una situazione estremamente delicata sotto il profilo della sicurezza. Furti, risse, incendi, episodi di violenza: sono sempre più numerose le segnalazioni da parte dei cittadini, che chiedono una maggiore e più visibile presenza dello Stato nei quartieri. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Furti, aggressioni e illegalità, Foggia ha fame di sicurezza: "Più presidi di vigilanza sul territorio"

Le scuse dal carcere alla vedova Trotta, la banda di furti d'auto sgominata a Cerignola e il Foggia salvo - Una settimana intensa tra cronaca, politica, sport e attualità a Foggia e provincia. Dalla scoperta della banda di furti d’auto sgominata a Cerignola alla vicenda delle scuse dal carcere alla vedova Trotta, senza dimenticare il salvataggio del Foggia.

