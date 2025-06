Furia Fognini a Stoccarda insulta Moutet in francese

La scena di Stoccarda diventa ancora più pepe con Fabio Fognini protagonista di un acceso episodio. Dopo una battaglia intensa contro Moutet, il tennista italiano si lascia andare a insulti in francese, scatenando polemiche e discussioni tra gli appassionati di tennis. Una dimostrazione che, anche fuori dal campo, Fognini sa come far parlare di sé: ma cosa ha scatenato questa furiosa reazione?

Fabio Fognini ancora protagonista con una delle sue ormai proverbiali intemperanze. Il tennista ligure, sconfitto al primo turno del torneo Atp 250 di Stoccarda dal francese Corentin Moutet in tre set 6-4, 6-7, 6-3 dopo più di due ore di partita, al momento della tradizionale stretta di mano se l’è presa con il suo avversario per alcuni comportamenti in campo a dir poco provocatori. Come si vede dalle immagini tv, un Fognini durante la stretta di mano sembra rivolgersi in francese Moutet con parole forti. Fognini-Moutet, le parole del tennista azzurro. “Guardami, guardami, piccolo maiale”, sembra dire Fognini che poi aggiunge questa volta in italiano: “Sei una m. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Furia Fognini a Stoccarda, insulta Moutet in francese

In questa notizia si parla di: fognini - moutet - francese - stoccarda

ATP Stoccarda 2025, Fognini rimanda l’appuntamento con la vittoria. Moutet passa al secondo turno - Il torneo ATP di Stoccarda 2025 si conferma teatro di emozioni e sfide combattute, ma per Fabio Fognini l’appuntamento con la vittoria continua a rinviarsi.

Su questo argomento da altre fonti

Bufera Fognini a Stoccarda, la frase furiosa: Ha detto piccolo maiale di m... a Moutet!; Moutet manda su tutte le furie Fognini, lite dopo la stretta di mano: Piccolo maiale! Guardami!; Guardami, piccolo maiale: la frase choc di Fognini a Moutet.

"Guardami, piccolo maiale": la frase choc di Fognini a Moutet - Un finale ad alta tensione all'Atp di Stoccarda con l'eliminazione di Fabio Fognini ad opera del francese Moutet: ecco cosa avrebbe detto all'avversario al termine della gara ...

“Guardami, guardami. Sei una me**a!”, Fognini furioso contro Moutet a Stoccarda: cosa è successo – VIDEO - Che Fabio Fognini e Corentin Moutet non siano proprio due tennisti riflessivi e “freddi” è ormai cosa nota da tempo.