Funzione pubblica giunta Schifani approva linee guida per il rinnovo del contratto dei regionali

La giunta regionale, sotto la guida dell’assessore Andrea Messina, ha dato il via libera alle linee guida per il rinnovo del contratto dei dipendenti regionali. Un passo importante che promette miglioramenti e stabilità per il comparto e la dirigenza nel biennio 2022/2024. «Le linee guida appena approvate», afferma Messina, «costituiscono un punto di partenza fondamentale per rafforzare il rapporto tra l’amministrazione e i lavoratori, consolidando il nostro impegno verso una pubblica amministrazione più efficiente e motivata».

La giunta regionale, su proposta dell’assessore della Funzione pubblica Andrea Messina, ha approvato l'atto di indirizzo per il rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti regionali – comparto e dirigenza - per il biennio 20222024. "Le linee guida appena approvate - dice Messina -. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Funzione pubblica, giunta Schifani approva linee guida per il rinnovo del contratto dei regionali

In questa notizia si parla di: funzione - pubblica - giunta - linee

Torino Capitale Europea dell’Innovazione 2024-25: si parte! Oggi in Giunta abbiamo approvato le linee di indirizzo per utilizzare al meglio il milione di euro vinto con il titolo di Capitale Europea dell’Innovazione, che è stato un riconoscimento importante per il l Partecipa alla discussione

In banchina anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Rinnovato il contratto dei dipendenti regionali: orari più flessibili e spazio allo smart working; GIUNTA ABRUZZO: OK A NUOVA PROPOSTA FORMEZ PA, 8,7 MILIONI; Attività ed eventi, la Giunta approva le linee per individuare sponsorizzazioni.

Giunta Abruzzo: ok nuova proposta Formez PA, 8,7 milioni - La Giunta regionale abruzzese, riunita oggi all'Aquila e presieduta dal presidente, Marco Marsilio, ha approvato la proposta presentata da Formez PA per la realizzazione del nuovo progetto, opportunam ...

La giunta regionale abruzzese approva progetto forméz da oltre 8 milioni di euro per nuove attività in regione - La giunta regionale abruzzese approva un progetto da 8,7 milioni con Formez PA per potenziare la pubblica amministrazione, semplificare i controlli europei e finanziare la protezione civile e le assoc ...