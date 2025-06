Fujifilm Healthcare Italia vince gli AboutPharma Digital Awards

Fujifilm Healthcare Italia conquista gli AboutPharma Digital Awards, premiando l'innovazione che trasforma la sanità. Con il Progetto Prometeo, sviluppato in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Gastroenterologia IRCCS "Saverio de Bellis", l’azienda si distingue per aver migliorato la cura dei pazienti grazie a soluzioni digitali all’avanguardia. Questo riconoscimento sottolinea l’impegno di Fujifilm nel portare innovazione e qualità nel settore sanitario, aprendo nuove prospettive per il futuro della medicina digitale.

Milano, 11 giu. (askanews) - Fujifilm Healthcare Italia ha vinto gli AboutPharma Digital Awards nella categoria "Miglioramento della cura dei pazienti e dell'offerta sanitaria" con il Progetto Prometeo, sviluppato dall'Istituto Nazionale di Gastroenterologia IRCCS "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte in provincia di Bari. Il progetto ha calcolato e applicato il punteggio GALAD attraverso un algoritmo basato sulla misurazione di alcuni biomarcatori presenti nel sangue. GALAD è l'algoritmo in grado di fornire una diagnosi predittiva avanzata dell'Epatocarcinoma (HCC) e grazie a una piattaforma tecnologica unica nel suo genere sviluppata da Fujifilm Healthcare, è possibile analizzare rapidamente i biomarcatori con elevata sensibilità e precisione.

