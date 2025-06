Fugge su una pista ciclabile con uno scooter rubato era evaso dai domiciliari

La rapida diffusione dell’annuncio ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che, grazie alle testimonianze raccolte, sono riuscite a individuare il ladro. La scena si è conclusa con l’arresto di un uomo senza fissa dimora, evaso dagli arresti domiciliari, che tentava di fuggire su una pista ciclabile con uno scooter rubato. Un episodio che dimostra come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine sia fondamentale per contrastare i furti e garantire la sicurezza urbana.

Lunedì 9 giugno un cittadino ha segnalato il furto del proprio motociclo, avvenuto nella notte in zona San Faustino, dove il mezzo era parcheggiato davanti all'abitazione. Il proprietario ha immediatamente diffuso la notizia sui social, pubblicando la foto del veicolo rubato per facilitarne il.

