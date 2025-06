Fu femminicidio e non suicidio a processo il marito di Daniela Gaiani

La tragica vicenda di Daniela Gaiani scuote l’Italia: non si tratta di un suicidio, ma di un femminicidio. Il marito, Leonardo Magri, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio aggravato, aprendo un nuovo capitolo di questa drammatica storia. La giustizia fa il suo corso, mentre la comunità attende con trepidazione il processo che inizierà il 24 settembre alla Corte d’Assise di Bologna.

Il gup del Tribunale di Bologna Salvatore Romito ha rinviato a giudizio, con l'accusa di omicidio aggravato, il 63enne Leonardo Magri, accusato di aver ucciso la moglie Daniela Gaiani, 58 anni, trovata morta il 5 settembre 2021 in un letto nella loro casa di Castello d'Argile. Magri, difeso dall'avvocato Ermanno Corso, è a piede libero e si è sempre dichiarato innocente. Il processo comincerà il 24 settembre davanti alla Corte d'Assise presieduta dal giudice Fabio Cosentino. Per il pm Augusto Borghini, quello che inizialmente sembrava un suicidio in realtà è stato l'ennesimo femminicidio. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Fu femminicidio e non suicidio, a processo il marito di Daniela Gaiani

