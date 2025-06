FS Treni turistici Italiani | al via i nuovi collegamenti da Roma verso Umbria Toscana e Piemonte

Scopri i nuovi affascinanti collegamenti targati FS Treni Turistici Italiani, pronti a portarti alla scoperta di tesori nascosti e paesaggi mozzafiato. Questo autunno, lasciati cullare dal comfort dei treni rinnovati e immergiti in un viaggio slow tra Umbria, Toscana e Piemonte, tra natura, arte e tradizione. Un'occasione unica per vivere l’Italia autentica, a ritmo lento e sostenibile. Preparati a partire verso nuove emozioni…

L'offerta di FS Treni Turistici Italiani, la societĂ del Gruppo FS dedicata al turismo ferroviario, si amplia con nuove destinazioni in partenza, questo autunno, da Roma verso l'Umbria, la Toscana e il Piemonte. Gli itinerari sono pensati per chi desidera vivere un'esperienza di viaggio slow, sostenibile e confortevole, a bordo di convogli completamente rinnovati, attraversando la natura e raggiungendo mete ricche di cultura e tradizione enogastronomica. L'offerta autunnale di FS TTI è giĂ in vendita, permettendo a viaggiatori, gruppi e operatori turistici di programmare con anticipo un viaggio alla scoperta dell'Italia, attraverso un modo nuovo di viaggiare.