Frodi alimentari in Puglia sequestri record | Nel Barese scoperte 8 tonnellate di prodotti senza tracciabilità

Nel cuore della Puglia, il Barese ha registrato un record di sequestri alimentari nel 2023, con circa 8 tonnellate di prodotti privi di tracciabilità e etichettati in lingua cinese. Questa operazione mette in evidenza le crescenti sfide nella tutela dei consumatori e nell’eliminazione delle frodi alimentari. Il Report evidenzia l’importanza di controlli rigorosi per garantire la sicurezza e la qualità del cibo che arriva sulle nostre tavole.

Durante lo scorso anno, nel Barese, sono state sequestrate circa 8 tonnellate di merce di natura alimentare, etichettata in lingua presumibilmente cinese, priva di documentazione a garanzia del sistema di tracciabilità dei prodotti alimentari. È questa una delle operazioni elencate nel Report. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Frodi alimentari, in Puglia sequestri record: "Nel Barese scoperte 8 tonnellate di prodotti senza tracciabilità"

