Frode in commercio finisce in prescrizione il processo ai vertici della House To House

Una frode che sembrava senza fine: i vertici della House to House avevano immesso sul mercato oltre 11.000 asciugastiratrici con etichetta energetica falsa, ingannando i consumatori e ottenendo profitti illeciti. Ora, sorprendentemente, il processo si conclude con la prescrizione, lasciando aperti molti interrogativi su tutela e responsabilità nel settore. La vicenda evidenzia quanto sia cruciale rafforzare i controlli per evitare simili truffe e proteggere i consumatori.

Avevano messo in commercio 11mila asciugastiratrici registrate nella classe energetica A+ quando invece appartenevano, come consumi e prestazioni, alla classe inferiore B. Anche le capacità di carico erano difformi da quelle dichiarate: infatti l’elettrodomestico, denominato “Argento. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Frode in commercio, finisce in prescrizione il processo ai vertici della House To House

